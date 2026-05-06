Новости

06 мая, 09:32

Россияне смогут сохранять номер телефона при переезде в другой регион с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 сентября в России вводится возможность сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Соответствующее постановление уже подписано.

Для межрегионального переноса номера абоненту нужно подать заявление своему оператору связи. Это можно сделать как лично, так и дистанционно через сайт оператора, ресурс базы данных перенесенных номеров или сервис "Госуслуги".

"Сейчас при переезде из одного региона в другой абонент, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового региона существенно дороже", – пояснили в пресс-службе кабмина.

Нововведение позволит перейти на местный тарифный план без смены номера. Также сохранить номер можно будет при смене оператора связи. Это актуально, если в новом регионе отсутствует сеть прежнего оператора. Ожидается, что мера повысит удобство услуг связи и усилит конкуренцию на рынке.

Ранее стало известно, что россияне получили возможность заселяться в гостиницы по цифровому паспорту через портал "Госуслуги". Однако такая опция доступна только в тех отелях, которые добровольно перешли на этот формат и технически готовы к его применению.

Как уточнили в Минэкономразвития России, гостиницы могут сами выбирать способ работы, ориентируясь на удобство туристов: кому-то больше подходит заселение по биометрии, кому-то – через приложение или мессенджер, а кто-то по-прежнему предпочитает бумажный паспорт.

