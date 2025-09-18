ТАСС: Минобороны Турции опровергло сообщения о возвращении РФ ЗРС С-400

Фото: depositphotos/flogeljiri

Поставленные Турции российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 остаются на вооружении турецкой армии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве национальной обороны республики.

Это стало комментарием на появившиеся в СМИ утверждения о том, что С-400 могут быть возвращены турецкой стороной или перепроданы.

"Системы ПВО С-400 находятся на вооружении нашей армии. Наша позиция по С-400 не изменилась", – подчеркнули в Минобороны страны.

В июне этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему российских ЗРС С-400. При этом поставки С-400, которые начались в июле 2019 года, вызвали кризис в турецко-американских отношениях.

Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot. Еще в конце 2020 года США включили санкции против Турции в проект оборонного бюджета страны. Рестрикции были направлены в том числе против турецких чиновников, участвовавших в покупке российских зенитных ракетных комплексов.

