Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом тему ЗРС С-400

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом тему российских ЗРС С-400, однако говорил про самолеты F-35. Об этом сообщает TRT со ссылкой на общение Эрдогана с журналистами после саммита НАТО.

"И это вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35", – отметил он.

По словам турецкого лидера, Анкара произвела платеж в размере почти 1,3–1,4 миллиарда долларов в рамках проекта F-35.

"Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет. Наши ответственные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35", – указал Эрдоган.

Как подчеркнул глава государства, Турция также продолжает работу по вопросу закупки истребителей Eurofighter у Великобритании и Германии.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

В конце 2020 года Соединенные Штаты включили санкции против Турции в проект оборонного бюджета страны. Рестрикции были в том числе направлены против турецких чиновников, участвовавших в покупке российских зенитных ракетных комплексов.

Весной 2022 года Турция взамен согласия на членство Швеции и Финляндии в НАТО потребовала включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США.

