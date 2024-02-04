США требуют от Турции оплату за обслуживание удерживаемых F-35 – СМИ

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Соединенные Штаты требуют от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35, находящихся в американских ангарах. Об этом сообщает издание Aydinlik.

США не хотят отправлять самолеты в Турцию из-за наличия у Анкары российских систем ПВО С-300 и С-400. Так, Вашингтон уже в течение шести лет держит в своих ангарах шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция.

Как отмечают авторы статьи, самолеты регулярно проходят техобслуживание, в связи с чем американская сторона требует от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей.

Помимо этого, в США также требуют дополнительных выплат на основании того, что в цепочке поставок F-35 возникли перебои и выросли расходы на фоне исключения из программы турецких компаний, участвующих в производстве.

Турция, в свою очередь, требует вернуть 1,4 миллиарда долларов, потраченных на проект, а также компенсировать ущерб инвестициям турецких компаний с учетом взятых на себя обязательств по проекту или продолжить закупку комплектующих.

Поставки С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в июле 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и приобрести американские комплексы Patriot.

При этом Белый дом грозил отменить продажу Турции F-35, а также ввести ограничительные меры. Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры с Россией.

В конце 2020 года Соединенные Штаты включили санкции против Турции в проект оборонного бюджета страны. Рестрикции были в том числе направлены против турецких чиновников, участвовавших в покупке российских зенитных ракетных комплексов.

Весной 2022 года Турция взамен согласия на членство Швеции и Финляндии в НАТО потребовала включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.