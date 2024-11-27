В Турции заявили об отсутствии претензий у США насчет использования С-400

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что США больше не возражают против использования приобретенных у России ЗРС С-400. Об этом пишет ТАСС.

"В ходе наших последних встреч (с американской стороной. – Прим. ред.) мы отвергли то, что они хотели от нас в контексте С-400. Теперь у американцев нет возражений на этот счет. Мы определили районы, где сможем использовать С-400, все готово", – заявил Гюлер.

Он сообщил, что комплекс может быть развернут примерно за 12 часов до состояния, когда он может быть применен.

Ранее Турция была исключена из программы разработки истребителей F-35 после приобретения у России полкового комплекта С-400. Американская сторона утверждала, что он мог помочь раскрыть некоторые возможности истребителей и тем самым негативно повлиять на их боевые возможности.

Ранее стало известно, что США требуют от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35, находящихся в американских ангарах. Они не хотели отправлять самолеты из-за наличия у турецкой стороны российских систем ПВО С-300 и С-400. США в течение шести лет держали в своих ангарах шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция.

Весной 2022 года Турция взамен согласия на членство Швеции и Финляндии в НАТО потребовала включить ее в программу поставок новейших истребителей F-35, а также снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.