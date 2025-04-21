Роскачество: пасхальные яйца можно хранить в корзинке до двух дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

Пасхальные яйца можно хранить в корзинке до 2 дней, если температура в помещении составляет не более 20 градусов тепла. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

Однако в том случае, если температура превышает показатель в плюс 20 градусов, тогда пасхальные яйца необходимо употребить в течение получаса. В холодильнике, по мнению экспертов, продукт может храниться 1–2 недели.

"В первую очередь необходимо выбирать свежие яйца, которым меньше недели. Такое яйцо считается диетическим 7 суток, далее перестает быть диетическим и становится столовым. Столовые хранятся до 25 суток", – добавили в Роскачестве.

При этом эксперты посоветовали не оставлять пасхальные яйца в пластиковых контейнерах и пакетах, так как из-за подобного способа хранения будет нарушена циркуляция воздуха. В Роскачестве также указали на важность сохранения целостности скорлупы, поскольку любое ее повреждение уменьшит срок хранения продукции.

"Сваренное вкрутую яйцо с трещинами можно держать в холодильнике не более 5 дней", – предупредили специалисты.

Ранее диетолог Алексей Кабанов заявил об опасности сладких куличей с обильной начинкой и глазурью. По его словам, производители зачастую стараются сделать свою продукцию яркой, поэтому иногда эти изделия превращаются в "калорийные бомбы". Эксперт подчеркнул, что куличи должны быть легкими и не перегруженными сладостями.

