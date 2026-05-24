24 мая, 15:44

Происшествия

Власти Калифорнии предупредили о риске химической катастрофы

Фото: Getty Images/SCNG/Orange County Register/Jeff Gritchen

Власти Калифорнии предупредили о риске химической катастрофы, сообщает NBC News со ссылкой на главу пожарной службы округа Ориндж Крейга Кови.

В настоящий момент пожарные пытаются предотвратить "наихудший сценарий" со взрывом поврежденного резервуара на 7 тысяч галлонов метилметакрилата. Он находится на территории аэрокосмического предприятия в городе Гарден-Гров.

По словам Кови, температура внутри резервуара достигла опасного диапазона 32–37 градусов по Цельсию. В случае, если пожарным не получится его охладить, то велики риски теплового разгона и последующего взрыва.

Разгерметизация может привести к образованию "огненного шара"

Разгерметизация может привести к образованию "огненного шара" и взрыву всех резервуаров на предприятии, включая емкости на 4,5 и 15 тысячи галлонов. Однако если этого не случится, химикаты все равно могут просочиться в ливневые канализации, а оттуда попасть в Тихий океан. Сейчас власти Калифорнии разрабатывают план действий на случай худшего сценария.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил о введении чрезвычайного положения в округе Ориндж из-за утечки токсичных химикатов на предприятии GKN Aerospace Transparency. На фоне этого из нескольких городов Калифорнии эвакуировали около 44 тысяч человек.

