Режим ЧС объявлен в Калифорнии из-за утечки химикатов на предприятии

Чрезвычайное положение объявлено в калифорнийском округе Ориндж из-за утечки токсичных химикатов на предприятии GKN Aerospace Transparency. Об этом сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

"Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасными химикатами в Гарден-Гроув", – написал он в соцсети X.

Утечка химикатов произошла в округе Ориндж 21 мая, после взрыва резервуара, наполненного метилметакрилатом – токсичным легковоспламеняющимся веществом, вызывающим проблемы с легкими. На фоне этого из нескольких городов Калифорнии эвакуировали около 44 тысяч человек.

Ранее крупное возгорание произошло на заводе Sigma Renew 360 по переработке пластика в американском городе Генри. На место происшествия приехали примерно 100 единиц пожарной техники, которым удалось потушить огонь.

Восемь сотрудников завода были эвакуированы, никто из них не пострадал. На фоне произошедшего местных граждан призывали по возможности оставаться дома, в том числе тех, кто страдает респираторными заболеваниями.