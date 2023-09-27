Финансовый консультант рассказала, почему экономия не поможет разбогатеть

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Экономия и отказ от комфортной жизни не помогут разбогатеть. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко.

Некоторые уверены, что смогут достичь финансового благополучия, отказывая себе в покупках жизненно важных вещей. Однако тем, кто придерживается такого мнения, не получается разбогатеть, считает эксперт.

По словам Гордиенко, если экономить каждую копейку, капитал не накопится. Такой образ жизни лишь принесет дискомфорт и ущерб нормальной жизни.

Она заметила, что привычка экономить исходит из детства.

"Некоторые дети часто слышат от близких такие фразы: "У нас нет денег" или "не жили богато, не стоит и начинать". Эти установки откладываются в голове и мешают жить в достатке во взрослой жизни", – прокомментировала консультант.

Она добавила, что постоянное желание экономить заставляет человека покупать некачественные товары. Например, покупка дешевого холодильника приведет к будущим затратам. Спустя время он сломается, придется брать новый или обращаться к специалистам за ремонтом. В результате человек думает, что он экономит, но на самом деле тратит в разы больше.

"Такие покупки кажутся выгодными в краткосрочной перспективе, но в будущем они принесут дополнительные затраты", – сказала эксперт.

Кроме того, некоторые не умеют распоряжаться накопленными финансами. Они тратят их впустую вместо того, чтобы с их помощью приумножить капитал.

"Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели", – заключила Гордиенко.

Ранее финансист Елена Дроздова рассказала, что россияне тратят на "пищевой мусор" до 48 тысяч рублей ежегодно. К "пищевому мусору" относятся чипсы, фастфуд и разного рода выпечка.