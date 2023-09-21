Финансист рассказала, сколько денег россияне тратят на "пищевой мусор"

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Россияне расходуют на "пищевой мусор" до 48 тысяч рублей в год. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на инвестиционного эксперта Елену Дроздову.

По ее словам, к разряду "пищевого мусора" относятся чипсы, фастфуд и разного рода выпечка.

"Возьмем среднюю зарплату в России в 2023 году, по данным Росстата – 66 700 рублей. Соответственно, ежемесячно на потребление пищевого мусора уходит примерно 4 000 рублей, или 48 000 в год", – заявила Дроздова.

Как утверждает финансист, сумма в размере 48 тысяч в год является достаточной, чтобы потратить ее на здоровое питание, тренировки в зале или же просто начать откладывать ее себе на "черный день".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабмин прорабатывает вопрос о введении маркировки на продуктах питания с превышением калорийности. По ее словам, на лицевой стороне продукции предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законодательством норму.

По рекомендациям ВОЗ, к вредным продуктам могут быть отнесены мясные товары, произведенные с помощью соления, вяления, копчения и ферментации. Кроме того, вредными продуктами, по рекомендациям всемирной организации, считаются сладкая газировка, энергетические напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров.

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