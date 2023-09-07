В России могут ввести маркировку вредной еды

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Кабмин прорабатывает вопрос о введении маркировки на продуктах питания с превышением калорийности и вредных веществ. Об этом со ссылкой на поручения вице-премьера Татьяны Голиковой сообщает газета "Известия".

"Правительство прорабатывает вопрос о появлении в России маркировки продуктов питания в соответствии с рекомендациями ВОЗ. На ее лицевой стороне предлагается вводить особое обозначение, если содержание вредных веществ и калорий в них превышает установленную законодательством норму", – указано в сообщении.

По рекомендациям ВОЗ к вредным продуктам могут быть отнесены мясные товары, произведенные с помощью соления, вяления, копчения и ферментации. Кроме того, вредными продуктами, по рекомендациям всемирной организации, считаются сладкая газировка, энергетические напитки и продукты с высоким содержанием трансжиров.

В кабмине также изучают вопрос о внесении ожирения в перечень социально значимых заболеваний. Правительство решает вопрос о целесообразности разработки цифровой системы расчета индивидуальной диеты для граждан, что приведет к появлению персонального подхода к оказанию диетологической помощи населению.

Эксперты положительно относятся к идее о маркировке вредных продуктов, обращая внимание на рост в России заболеваний, к которым может приводить употребление вредной еды. При этом они отмечают, что маркировка должна быть читаема и информативна, чтобы не напугать граждан.

Ранее депутат Госдумы, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев заявил, что в России необходимо вести профилактическую работу с гражданами и объяснять им, какое влияние оказывает фастфуд на здоровье человека. Он отметил, что ряд зарубежных и российских специалистов неоднократно подчеркивали, что частое потребление фастфуда приводит к проблемам со здоровьем.



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