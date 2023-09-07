Аналитики выяснили, что четверть россиян имеют финансовую подушку на срок от трех месяцев

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Четверть (26%) россиян имеют финансовую подушку на срок от трех месяцев в случае потери работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование представителей Аналитического центра НАФИ.

Эксперты считают, что оптимальный размер денежных накоплений должен равняться 3–6 среднемесячным доходам.

Согласно данным исследования, 16% опрошенных россиян заявили, что накоплений им хватит на 3–6 месяцев. 10% респондентов уверены, что им хватит денег более чем на полгода.

"Наибольшая доля обладателей достаточной финансовой подушки безопасности получена среди жителей городов-миллионников (35 против 24% среди жителей городов меньшего размера). Работающие россияне и россияне с высшим образованием также чаще обладают более объемной подушкой финансовой безопасности", – отмечают специалисты.

Аналитики выяснили, что у 68% россиян нет достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушки безопасности. Опрос показал, что 19% респондентов смогут обеспечивать себя в течение недели, 25% россиян хватит средств на срок от одной недели до месяца. От одного до трех месяцев смогут себя обеспечивать 24% опрошенных граждан России.

Среди перечисленных категорий респондентов чаще встречаются молодые люди и девушки, проживающие в небольших городах и селах, численность которых составляет до 30 тысяч человек. Также в эти категории вошли неработающие россияне.

Исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова заявила, что наличие финансовой подушки не является показателем уровня дохода человека. Это считается показателем уровня его финансовой грамотности, развитости навыков осознанного сберегательного поведения и общего уровня финансовой культуры в стране.

Спиридонова добавила, что исследования проводятся на протяжении долгого времени. Из них можно понять, что далеко не все граждане России могут создать подушку безопасности в достаточном размере, способную поддержать в трудную минуту. Однако эксперт заметила и положительный тренд в отношении формирования сбережений.

"26% россиян сначала откладывают часть дохода, а потом тратят остаток на текущие нужды, а 13% стали за последний год больше копить и меньше тратить на товары и услуги", – добавила специалист.

Опрос был проведен в августе 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет из всех российских регионов.

В августе Владимир Путин заявил, что программа долгосрочных сбережений граждан, которую начнут реализовывать в России со следующего года, позволит россиянам создать финансовую подушку. По словам главы государства, средства в размере до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. В свою очередь, налоговый вычет будут применять при пополнении на сумму до 400 тысяч рублей.

Каждый четвертый россиянин не подготавливает финансовую подушку безопасности – опрос