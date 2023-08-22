Программа долгосрочных сбережений позволит россиянам создать финансовую подушку – Путин

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Программа долгосрочных сбережений граждан, которую начнут реализовывать в России со следующего года, позволит россиянам создать финансовую подушку, отметил Владимир Путин.

"С 1 января 2024 года начнет действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. <...> Этот инструмент позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности", – передает ТАСС его слова.

Как уточнил президент, средства в размере до 2,8 миллиона рублей будут застрахованы государством. В свою очередь, налоговый вычет будут применять при пополнении на сумму до 400 тысяч рублей.

Путин подчеркнул, что программа долгосрочных сбережений поможет создать ресурс для финансирования масштабных проектов.

"Я прошу коллег из правительства и Банк России сделать новый механизм максимально удобным и надежным для граждан. А также прошу правительство установить здесь конкретные ключевые показатели на следующий год", – добавил он.

Глава государства также рассказал, что разработана программа стимулирования вложений в проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ. Путин указал на необходимость поддержки подобных инициатив.

10 июля президент утвердил проект, который предусматривает начало новой программы долгосрочных сбережений россиян.

Уточнялось, что благодаря нововведению в РФ вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Согласно проекту, россияне обязуются уплачивать сберегательные взносы в НПФ. Фонд, в свою очередь, будет проводить выплаты при наступлении определенных оснований.

Участие в программе будет осуществляться только на добровольных началах. Чтобы стать участником, необходимо будет подписать соответствующий договор.



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