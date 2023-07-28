СФ одобрил закон о бесплатном переводе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц

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Совет Федерации на заседании в пятницу, 28 июля, одобрил закон, позволяющий физлицам без комиссии переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. В минувшую среду данный документ приняла Госдума.

Согласно инициативе, кредитным организациям запрещено ограничивать сумму транзакций между своими счетами и их количество, а комиссия не может взиматься до достижения порога в 30 миллионов рублей по всем операциям в сумме. Последний момент касается только переводов по номеру телефона: за переводы по номеру карты или через банковское отделение комиссия по-прежнему взиматься будет.

Кроме того, закон отныне обязывает банки бесплатно информировать своих клиентов об истечении срока их вкладов. В случае срочных вкладов сделать это необходимо минимум за пять дней до окончания его срока, а в случае вкладов, выдача которых регламентирована определенными условиями, – за пять дней до наступления таких условий.

Ранее в РФ приняли закон о создании программы долгосрочных сбережений граждан через договоры с негосударственными пенсионными фондами. Выплаты по таким договорам можно будет оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

