Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений россиян

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Владимир Путин утвердил проект, который предусматривает начало новой программы долгосрочных сбережений россиян. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Благодаря нововведению в РФ вводится новый документ – договор долгосрочных сбережений между гражданином и негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Согласно проекту, россияне обязуются уплачивать сберегательные взносы в НПФ. Фонд, в свою очередь, будет проводить выплаты при наступлении определенных оснований.

Участие в программе будет осуществляться только на добровольных началах. Чтобы стать участником, необходимо подписать соответствующий договор. Выплаты по нему можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

В пояснительной записке указывается, что программа формирования долгосрочных сбережений является простым и интересным финансовым продуктом, пополнение которого при стимулирующей финансовой поддержке возможно как за счет личных средств, так и пенсионных накоплений.

29 июня депутаты Госдумы утвердили данную инициативу в третьем чтении. Проект дает россиянам, подписавшим контракты в период 2024–2026 годов с НПФ и уплатившим взносы в размере не менее 2 тысяч рублей в год, допфинансовую стимулирующую помощь в течение трех лет.

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