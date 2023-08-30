Эксперт рассказала, как научиться откладывать деньги с помощью простой игры

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Научиться копить средства можно с помощью простой игры. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта по финансовой грамотности Наталью Колбасину.

"Можно "поиграть" в "погодную копилку", – рекомендовала она.

Суть игры заключается в том, чтобы посмотреть, сколько градусов за окном, и, в зависимости от финансовых возможностей человека, умножить эти значения на определенный коэффициент. Полученную сумму следует ежедневно отправлять в копилку.

Колбасина обратила внимание, что подобным образом ее клиентка смогла отложить 20 тысяч рублей. Она начинала с минимальных накоплений в игровой форме, а после этого поставила цель и смогла оптимизировать свой доход.

Ранее финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева сообщила, что самой распространенной проблемой, из-за которой некоторые не могут накопить определенную сумму, является отсутствие конкретных целей. Во время откладывания денег важно соблюдать системность, делать это регулярно. Лучше откладывать регулярно по чуть-чуть, а не раз в полгода, но большие суммы, посоветовала специалист.

