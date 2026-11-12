Экономист Сафонов объяснил, как не стать подозреваемым в дропперстве

В Госдуму внесен законопроект, призванный пресечь деятельность дропперов. Согласно предложению, если клиент банка будет заподозрен в мошенничестве, то сможет проводить финансовые операции только на сумму до 30 тысяч рублей. Нужна ли такая мера и как случайно не попасть под подозрение, разбиралась Москва 24.

Перекрыть финансовый поток

Законопроект против действий дропперов внесли в Госдуму. В случае одобрения он начнет действовать с марта 2028 года.

Главная задача – лишить злоумышленников каналов вывода денег, отметил в своем телеграм-канале один из авторов инициативы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.



(дропперство. – Прим. ред.) излюбленный инструмент кибермошенников, наркоторговцев, организаторов онлайн-казино или нелегальных криптообменников. Деньги, полученные преступным путем, проходят через счета обычных граждан, а найти реального организатора почти невозможно.

Николай Журавлев вице-спикер Совета Федерации Этоизлюбленный инструмент кибермошенников, наркоторговцев, организаторов онлайн-казино или нелегальных криптообменников. Деньги, полученные преступным путем, проходят через счета обычных граждан, а найти реального организатора почти невозможно.

Законопроект должен помочь сформировать юридическую базу для функционирования системы "Антидроп", добавил сенатор. Это общебанковская платформа, которую Банк России готовит к запуску в 2027 году. Она нужна для выявления и блокировки счетов, используемых для незаконного вывода денег.

Также, согласно законопроекту, если сомнительная активность будет подтверждена, банк получит право ограничить клиента во внесении наличных и получении переводов от других людей суммой до 30 тысяч рублей в месяц. Санкции предлагается сохранить даже при смене счета внутри одного банка. Срок действий ограничений планируют установить до 1 года, а при повторном нарушении – до 2 лет.

При этом у граждан, которых случайно обвинят в дропперстве, будет возможность обжаловать действия банка до суда. В таком случае финансовой организации придется рассмотреть обращение в течение 7 рабочих дней.

Как отметил в разговоре с Москвой 24 ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, предложенная депутатами идея кажется целесообразной, но практического решения "здесь" и "сейчас" ждать не стоит. Если законопроект утвердят, до марта 2028 года банки будут пересматривать свои технологические решения и анализировать частоту переводов с конкретных счетов, убежден специалист.





Никита Масленников ведущий эксперт Центра политических технологий Кроме того, в случае принятия документа профессиональному сообществу потребуется время на адаптацию к новым требованиям. При этом важно учитывать, что дропперство не стоит на месте и постоянно развивается. Сейчас эта схема сильно распространена среди юного поколения, но следующим резервом для мошенников, скорее всего, станут пожилые.

Масленников уточнил, что в случае утверждения меры логичнее всего разработать соответствующие рекомендации для населения. Это необходимо, чтобы максимально снизить риск того, что клиент по неопытности, недосмотру или элементарному разгильдяйству нанесет себе финансовый ущерб.

Выйти из-под удара

Если банк уже заподозрил человека в дропперстве, стоит начать действовать сразу. Обычно специалисты в таких ситуациях видят, кто, когда и сколько средств перевел, но цель таких действий зачастую им непонятна, отметила в беседе с Москвой 24 финансовый консультант Анна Тюрнева.

Если ограничение уже ввели, она порекомендовала запросить у банка письменное уведомление с основанием, видом операций и периодом проверки. Затем следует ответить по каждой транзакции, о которой спрашивает организация: дата, сумма, отправитель, назначение платежа и подтверждение.

"Последним, например, в случае с переводом от родных, может служить пояснение, кто и на что прислал деньги, и переписка, если она есть. Когда речь идет о продаже вещей на онлайн-площадке, доказательствами выступят объявление, переписка с покупателем, подтверждение сделки или доставки", – подчеркнула специалист.

Если ситуация касается сбора на общую покупку, аргументом может стать переписка участников, расчет взносов, чек или счет продавца и подтверждение оплаты. Когда, например, десять человек скинулись на общий заказ, нужно показать, как их переводы складываются в сумму, на которую потом и приобрели что-либо.





Анна Тюрнева финансовый консультант Системы мониторинга смотрят не на отдельный перевод, а на сочетание признаков. Например, деньги регулярно приходят от множества людей и почти сразу уходят дальше, на счете остается мало средств по сравнению с оборотом, а обычных бытовых трат почти нет. Это может указывать на счет, через который прогоняют чужие средства.

При этом похожая картина бывает и при обычном сборе на совместную покупку, поэтому сигнал системы – это еще не вывод, а повод разобраться, заявила Тюрнева.

"На продукты соседу"

Переводы и внесение наличных могут ограничить 30 тысячами рублей в месяц

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил в разговоре с Москвой 24, как в целом стоит действовать клиенту банка, чтобы его не приняли за дроппера.

Один из важных пунктов – четко разделять бизнес-процессы, связанные с переводами. Например, гражданам со статусом самозанятых обязательно нужно проводить все рабочие поступления через приложение "Мой налог".

"Когда они выставляют чеки, оформляют доход и оплачивают налог, у банка не возникает никаких вопросов, счет никто не блокирует", – отметил специалист.

Для граждан, получающих переводы от родственников, рекомендуется внести их в соответствующий список, обратившись в отделение финансовой организации. Впрочем, многие банковские приложения часто выполняют такую функцию автоматически, основываясь на частоте операций, добавил экономист.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Если родные переживают о вопросах безопасности, стоит заранее подать в банк документы, подтверждающие родство. Сделать это могут родители и дети, предоставив паспорта и свидетельство о рождении или усыновлении. Это позволит предупредить финансовую организацию, кем вы приходитесь друг другу и что будут осуществляться такие платежи.

Сафонов подчеркнул, что, в отличие от дропперов, переводы между родственниками носят постоянный характер. Они не вызывают сомнений, поскольку получатель известен.

"В свою очередь, дропперские платежи очень разнообразны: каждый раз в процессе появляется новый оператор или участник. Именно это позволяет системе отслеживать и выявлять подозрительную активность", – заявил специалист.

Если речь идет о сборе денег на общие покупки – например, когда вместе живут не родственники, а соседи, – это может вызвать вопросы у банка. Поэтому в данном случае обезопасить себя получится, если четко обозначать назначение платежа при переводе. Необходимо прямо писать, для чего отправляются средства: "на продукты соседу", "подарок на день рождения" и так далее. Банки внимательно следят за этими сообщениями, заключил Сафонов.

