Госдума приняла в окончательном, третьем чтении правительственные поправки в Налоговый кодекс. Их подготовили в рамках трехлетнего федерального бюджета.

Согласно поправкам, с 1 января 2027 года банки начнут удерживать налог с процентных доходов клиентов по ставке 13%. Затем по итогам налогового периода ФНС будет доначислять сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой.

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