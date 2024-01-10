В состоянии "Троицы" не выявили ухудшений перед отправкой в храм Христа Спасителя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Специалисты зафиксировали отсутствие ухудшения состояния сохранности иконы "Троица" Андрея Рублева на момент ее перевозки в храм Христа Спасителя. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на реставрационный центр имени Грабаря.

Икона находилась в центре под научным реставрационным наблюдением за состоянием сохранности, уточнили в организации. К моменту перевозки в храм Христа Спасителя ее осмотрели специалисты центра и Третьяковской галереи.

Для снижения рисков, связанных с транспортировкой иконы, накануне ее перемещения эксперты нанесли укрепляющие профилактические заклейки из полос специальной бумаги, а также провели укрепление красочного слоя на шести микроучастках, отметили в сообщении.

Кроме того, "Троицу" перед упаковкой и транспортировкой осмотрели представители Русской православной церкви с оформлением необходимых документов, заключили в центре.

В мае было принято решение о возвращении иконы Русской православной церкви. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.

После экспонирования специалисты начали обследование "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В Центре Грабаря уточняли, что предположительный срок восстановления может превысить год.

Икона "Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя полгода