В РПЦ заявили, что икона "Троица" может до одного года находиться на реставрации

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Икона Андрея Рублева "Троица" может находиться на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре Грабаря до одного года. Об этом сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

В своей статье "Возврат церковного имущества – долг государства перед Церковью", опубликованной на сайте РПЦ, она уточнила, что Между Троице-Сергиевой лаврой, центром Грабаря и Третьяковской галереей был подписан договор о передаче иконы на срок до одного года для проведения комплекса реставрационных работ.

В них в том числе входят процедуры сверки состояния сохранности иконы, научно-исследовательские работы, обследование, мероприятия по консервации и реставрации при необходимости.

В мае было принято решение о возвращении иконы Русской православной церкви. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.

После экспонирования специалисты начали обследование "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В центре Грабаря сообщали, что предположительный срок восстановления может превысить год.

Уже в августе в центре Грабаря завершилось обследование "Троицы". Однако дату расширенного реставрационного совета пока не назначили.

В центре Грабаря заявили, что "Троица" Рублева находится в специальном помещении