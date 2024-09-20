Илон Маск заявил, что хотел бы улететь на Марс

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Американский бизнесмен Илон Маск сообщил, что хотел бы улететь на Марс, если бы у него появилась подобная возможность, передает "Газета.ру".

Своей позицией по этому вопросу предприниматель поделился в социальной сети X, ответив таким образом на вопрос о том, хотел бы он отправиться на эту планету.

Ранее Маск рассказал, что первый беспилотный полет космического корабля Starship на Марс запланирован через два года. Если посадка пройдет удачно, то пилотируемый вылет состоится уже через четыре года.

По словам американского бизнесмена, Starship позволит жить на многих планетах, сохранив жизнь от вымирания на Земле. Бизнесмен подчеркнул, что добиться этого удастся, "если бюрократия не будет душить".