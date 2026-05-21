Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 14:04

Происшествия

Мужчина в Индии отрезал себе гениталии и принес их в храм для подношения

Фото: РИА Новости/Виталий Савельев

Мужчина в Индии отрезал себе гениталии и принес их в храм для подношения, сообщает Republic World.

Инцидент произошел в индийской деревне Кусдихра. Как выяснили журналисты, мужчина часто конфликтовал с женой из-за семейных проблем и в какой-то момент пришел в храм Шивы, отрезал половые органы и попытался поднести их божеству.

Пострадавшего в луже крови обнаружили прихожане, которые вызвали скорую. Сначала его доставили в ближайшую больницу, после чего перевели в учреждение в городе Варанаси. В настоящий момент его состояние оценивается как критическое. Кроме того, мужчина может страдать от психического расстройства.

Ранее в Южном Судане женщина отрезала мужу гениталии из-за ссоры. Она сделала это, когда ее супруг спал. После случившегося пострадавшего экстренно госпитализировали, а женщину задержали.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика