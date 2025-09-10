Radio Tamazuj: женщина в Южном Судане поругалась с мужем и отрезала ему гениталии

Фото: 123RF/manopphimsit

В Южном Судане 35-летняя женщина отрезала мужу гениталии из-за ссоры. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на портал Radio Tamazuj.

Инцидент произошел, когда мужчина спал. После случившегося пострадавший был экстренно госпитализирован. Его состояние оценивается как стабильное. Жизни мужчины ничего не угрожает.

Женщина была задержана. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковных Люберцах в отношении 60-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство жены из-за ее отказа жить с ним.

По версии следствия, злоумышленник выждал, когда его жена выйдет из подъезда на работу, после чего нанес ей не менее двух ударов ножом в шею.

Женщина оказала сопротивление, поэтому напавший не смог довести умысел до конца. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина нанес себе раны в область жизненно важных органов. Его удалось спасти.

