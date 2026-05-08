Евросоюз готовится к переговорам с Владимиром Путиным на фоне разочарования политикой президента США Дональда Трампа, сообщили СМИ. Насколько реален такой диалог в современных условиях, разбиралась Москва 24.

Возобновление контактов?

Евросоюз готовится к возможному диалогу с Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.





Антониу Кошта председатель Евросовета Я веду переговоры с лидерами 27 стран – членов ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и обозначить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент.

По его убеждению, у ЕС есть необходимый "потенциал" для такого диалога. Как отмечает издание Financial Times, смена настроений среди европейских лидеров вызвана их растущим разочарованием действиями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

По данным СМИ, в политических кругах Евросоюза нарастает понимание необходимости прямых переговоров с Москвой. Даже страны, ранее занимавшие жесткую позицию в отношении РФ, якобы все чаще говорят о важности диалога с Владимиром Путиным. В частности, журналисты называют Францию, Германию и Италию в числе наиболее активных сторонников нового курса. При этом в ЕС сохраняется серьезная обеспокоенность: главный риск, по мнению аналитиков, в том, что Россия может отказаться от диалога и это будет расценено как стратегическое поражение европейской дипломатии.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий также заявил о своей готовности сесть за стол переговоров с Путиным. Однако параллельно Франция и Польша планируют совместные ядерные учения для отработки атак по целям в том числе на территории России. Причем с участием истребителей Rafale "с ядерными боеголовками".

"Сценарии польско-французских учений послужат дополнительными планами на случай нападения со стороны России, но они не будут активированы после длительных обсуждений в соответствии со статьей 5 НАТО", – рассказал источник в польской армии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 21 апреля заявил, что подобные планы лишний раз демонстрирует стремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации региона.

"Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте", – добавил он.

Кроме того, на территории Финляндии неподалеку от России начались артиллерийские учения Northern Strike 26, которые пройдут до 12 мая. Также правительство страны ранее предложило допустить возможность ввоза, транспортировки и хранения ядерного оружия на ее территории.

Россия заинтересована?

Комментируя заявление главы Евросовета Антониу Кошты, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X заявил, что в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с Россией.

При этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил в соцсетях, что энергетический кризис, который наблюдается в ЕС, "открывает широко закрытые глаза".

В то же время политолог Юрий Светов в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что не стоит обращать внимания заявления европейских политиков о некоем диалоге с РФ.

"Мы постоянно слышим от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен слова о том, что Россия должна продемонстрировать серьезное отношение к переговорам. То же самое можно услышать от главы евродипломатии Каи Каллас, будто наша страна только изображает готовность к ним", – напомнил эксперт.

Политолог обратил внимание на постоянные требования ЕС остановить наступление на Украине для начала конструктивного диалога на тему мирного урегулирования.

"Постоянно слышим, что президент Франции Макрон хочет позвонить Путину, но прошло много времени. Министр иностранных дел Германии заявляет, что канцлер Мерц может поговорить с Путиным, если Россия что-то там покажет. У них одни лишь слова", – уточнил Светов.

На этом фоне в Нидерландах вновь заговорили о необходимости вернуться к вопросу о конфискации более 200 миллиардов евро замороженных российских активов, рассказал политолог. Ранее о таких намерениях сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.





Юрий Светов политолог Ключевой вопрос: о чем разговаривать с Европейским Союзом? Россия определила, что важно: должна прекратиться поддержка Украины вооружением, а также нужно воздействовать на эту страну, чтобы она была готова к реальному урегулированию. Но об этом слышать не хотят.

Он также усомнился в возможности полноценного диалога с теми, кто постоянно использует в сторону России аргумент о "немотивированной агрессии" и выводит за рамки все, что Владимир Путин называет первопричинами специальной военной операции.

При этом экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с Москвой 24 отметил, что Европа на сегодняшний день находится в крайне сложной ситуации.





Александр Дудчак экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Они даже оставляют лазейки в антироссийских санкциях, разрешают себе импорт российских углеводородов, потому что без них будет плохо. Создается впечатление: будто они уверены, что могут вводить санкции, забирать резервы РФ – и им все сойдет с рук. А если ЕС вдруг соизволит снизойти до сотрудничества, то Россия, по их мнению, обрадуется.

По его словам, сейчас нужно дойти до такого состояния, когда в Европе ни у кого мысли не возникнет о том, чтобы вести борьбу с РФ.

Также он предложил развивать диалог со странами БРИКС и помнить, что у России внушительные природные ресурсы. Она в состоянии полностью обеспечить себя продовольствием, в отличие от того же Запада, заключил Дудчак.

