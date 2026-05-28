28 мая, 10:00

Собака погибла после драки между соседями в Подмосковье

Собака погибла после драки между соседями в подмосковном округе Мытищи, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно, конфликт произошел между соседями, проживающими в частных домовладениях деревни Пирогово. Ссора началась из-за неприязненных отношений, сложившихся ранее.

Соседи нанесли друг другу повреждения, используя вилы, нож, газовый баллончик и подручные предметы, однако в результате также пострадала собака одного из них. Позже животное скончалось в ветеринарной клинике.

Сейчас сотрудники четвертого отдела полиции МУ МВД России "Мытищинское" расследуют все обстоятельства произошедшего. Будут назначены судебно-медицинские экспертизы. По их результатам примут решение в соответствии с законом.

Ранее в Омской области 47-летняя женщина решила попрактиковаться в стрельбе по металлическим банкам из винтовки сожителя. В какой-то момент из-за кустов вышел пьяный 50-летний сосед, которого она не заметила и случайно ранила. Пуля попала мужчине в живот.

