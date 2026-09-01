В Сети раскритиковали Козловского на фоне новостей о неуплате алиментов дочери

Экс-возлюбленная Данилы Козловского, актриса Ольга Зуева, заявила, что он не платит алименты на общую дочь, поэтому вопрос решается через суд. Пользователи Сети уже раскритиковали звезду "Экипажа". Подробности – в материале Москвы 24.
"Мы теперь отменяем Козловского?"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_olyazueva; danilakozlovsky
Беседа по поводу алиментов на общую дочь актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой состоялась в Савеловском районном суде Москвы 31 августа. После заседания адвокат Зуевой Елена Смирнова публично заявила, что Козловский не платит деньги на содержание 6-летней Оды Валентины, хотя у сторон были устные договоренности.
Представители актера отказались от комментариев. Позже сама Зуева высказалась по поводу сложившейся ситуации в своих соцсетях и подтвердила слова своего адвоката.
Зуева также рассказала, что пыталась договориться с Козловским "мирным путем" еще в октябре 2025-го. Однако, по ее словам, это ни к чему не привело, поэтому в апреле 2026-го она обратилась в суд.
"Ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ, я не прошу", – подчеркнула Ольга.
Пользователи Сети разделились во мнениях: одни приняли сторону Зуевой, другие отметили, что для формирования объективной картины необходима точка зрения второй стороны конфликта.
"Разочарована в нем. Сил и скорейшего восстановления справедливости", "я правильно понимаю, мы теперь отменяем Козловского?", "я уверена, он исправит ситуацию", "он прекрасный актер и человек! А наговорить можно что угодно и про кого угодно. Чтобы сформировать объективное мнение, надо две стороны выслушать", – высказались пользователи Сети.
"Поступил совершенно несправедливо"
Зуева и Козловский начали встречаться в 2015-м, а в марте 2020-го стали родителями дочери, которую назвали Ода Валентина. Однако уже весной 2021-го стало известно, что пара рассталась. При этом экс-возлюбленные старались не афишировать подробности личной жизни, поэтому и причины разрыва остались для поклонников тайной. Лишь однажды Козловский высказался по поводу расставания в интервью, взяв ответственность за этот шаг на себя.
После разрыва Данила старался видеться с дочерью, несмотря на то что наследница живет вместе с матерью в США.
"Самый ценный подарок"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/akinshok2013
Сейчас Козловский счастлив с актрисой Оксаной Акиньшиной. Пара долго не афишировала отношения, однако поклонники заподозрили, что между коллегами роман, еще в 2020-м, когда оба работали над фильмом "Чернобыль". Данила выступил режиссером и исполнителем главной роли, а Оксана сыграла его возлюбленную. Многие поклонники сочли слова актера о "гадком поступке" по отношению к Зуевой косвенным признанием в измене и предположили, что именно его роман с Акиньшиной положил конец союзу актера с Ольгой.
Козловский и Акиньшина до сентября 2025-го даже не публиковали совместных снимков в своих соцсетях, хотя поклонники отмечали, что в их аккаунтах периодически появлялись фото в одних и тех же локациях. В апреле 2026-го появилась информация, что пара узаконила отношения. В мае знаменитости стали родителями сына, которого назвали Лео.
Если для Козловского ребенок стал вторым, то для Акиньшиной – четвертым. У актрисы есть старший наследник Филипп от брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым, а также сын Константин и дочь Эмми от кинопродюсера Арчила Геловани. По данным СМИ, старший ребенок знаменитости жил с ее родителями: из-за проблем со здоровьем ему требовался особый уход. Двое других по решению суда остались с отцом в Грузии. Однако в конце мая стало известно, что Константин и Эмми якобы воссоединились с матерью и живут в большом доме, который купил Данила Козловский.
"Сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. <...> Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь – есть", – сказал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с Woman.ru.
Однако модель Алена Кравец сообщила Woman.ru, что дети Акиньшиной и Геловани все же останутся в Грузии, а к маме приехали просто погостить.
"Дети, насколько я знаю, действительно здесь, с мамой, но они приехали просто на лето. Они живут на две страны", – отметила Кравец.
Алена также добавила, что Акиньшина и Геловани после развода сохранили адекватные отношения и никаких споров относительно проживания детей между ними нет.