В Сети раскритиковали Козловского на фоне новостей о неуплате алиментов дочери

Экс-возлюбленная Данилы Козловского, актриса Ольга Зуева, заявила, что он не платит алименты на общую дочь, поэтому вопрос решается через суд. Пользователи Сети уже раскритиковали звезду "Экипажа". Подробности – в материале Москвы 24.

"Мы теперь отменяем Козловского?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/_olyazueva; danilakozlovsky

Беседа по поводу алиментов на общую дочь актеров Данилы Козловского и Ольги Зуевой состоялась в Савеловском районном суде Москвы 31 августа. После заседания адвокат Зуевой Елена Смирнова публично заявила, что Козловский не платит деньги на содержание 6-летней Оды Валентины, хотя у сторон были устные договоренности.

Представители актера отказались от комментариев. Позже сама Зуева высказалась по поводу сложившейся ситуации в своих соцсетях и подтвердила слова своего адвоката.





Ольга Зуева актриса, модель Отец ребенка, заслуженный артист России, не выплачивает ни копейки на содержание своей дочери. Именно поэтому этот вопрос теперь решается в суде. Все остальное – попытка увести внимание от сути.

Зуева также рассказала, что пыталась договориться с Козловским "мирным путем" еще в октябре 2025-го. Однако, по ее словам, это ни к чему не привело, поэтому в апреле 2026-го она обратилась в суд.

"Ничего, кроме того, что положено моей дочери по закону РФ, я не прошу", – подчеркнула Ольга.

Пользователи Сети разделились во мнениях: одни приняли сторону Зуевой, другие отметили, что для формирования объективной картины необходима точка зрения второй стороны конфликта.

"Разочарована в нем. Сил и скорейшего восстановления справедливости", "я правильно понимаю, мы теперь отменяем Козловского?", "я уверена, он исправит ситуацию", "он прекрасный актер и человек! А наговорить можно что угодно и про кого угодно. Чтобы сформировать объективное мнение, надо две стороны выслушать", – высказались пользователи Сети.

"Поступил совершенно несправедливо"

Фото: legion-media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Владимир Веленгурин

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015-м, а в марте 2020-го стали родителями дочери, которую назвали Ода Валентина. Однако уже весной 2021-го стало известно, что пара рассталась. При этом экс-возлюбленные старались не афишировать подробности личной жизни, поэтому и причины разрыва остались для поклонников тайной. Лишь однажды Козловский высказался по поводу расставания в интервью, взяв ответственность за этот шаг на себя.





Данила Козловский актер, заслуженный артист РФ Я не готов говорить, почему, не хочу анализировать, это наша жизнь. Но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, так, как она этого не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко. Но больше я ничего говорить не буду.

После разрыва Данила старался видеться с дочерью, несмотря на то что наследница живет вместе с матерью в США.

"Самый ценный подарок"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/akinshok2013

Сейчас Козловский счастлив с актрисой Оксаной Акиньшиной. Пара долго не афишировала отношения, однако поклонники заподозрили, что между коллегами роман, еще в 2020-м, когда оба работали над фильмом "Чернобыль". Данила выступил режиссером и исполнителем главной роли, а Оксана сыграла его возлюбленную. Многие поклонники сочли слова актера о "гадком поступке" по отношению к Зуевой косвенным признанием в измене и предположили, что именно его роман с Акиньшиной положил конец союзу актера с Ольгой.

Козловский и Акиньшина до сентября 2025-го даже не публиковали совместных снимков в своих соцсетях, хотя поклонники отмечали, что в их аккаунтах периодически появлялись фото в одних и тех же локациях. В апреле 2026-го появилась информация, что пара узаконила отношения. В мае знаменитости стали родителями сына, которого назвали Лео.





Данила Козловский актер, заслуженный артист РФ Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир! <...> Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим и изучаем.

Если для Козловского ребенок стал вторым, то для Акиньшиной – четвертым. У актрисы есть старший наследник Филипп от брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым, а также сын Константин и дочь Эмми от кинопродюсера Арчила Геловани. По данным СМИ, старший ребенок знаменитости жил с ее родителями: из-за проблем со здоровьем ему требовался особый уход. Двое других по решению суда остались с отцом в Грузии. Однако в конце мая стало известно, что Константин и Эмми якобы воссоединились с матерью и живут в большом доме, который купил Данила Козловский.

"Сейчас все дети с ней! И старшие, и маленький. <...> Раньше у нее не было возможности, чтобы все жили с ней, теперь – есть", – сказал продюсер Леонид Дзюник в разговоре с Woman.ru.

Однако модель Алена Кравец сообщила Woman.ru, что дети Акиньшиной и Геловани все же останутся в Грузии, а к маме приехали просто погостить.

"Дети, насколько я знаю, действительно здесь, с мамой, но они приехали просто на лето. Они живут на две страны", – отметила Кравец.

Алена также добавила, что Акиньшина и Геловани после развода сохранили адекватные отношения и никаких споров относительно проживания детей между ними нет.