Птенцы черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Птенцы черных лебедей родились в Московском зоопарке, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Первую неделю жизни они провели на спинах родителей. Маленькие лебедята вначале покрыты очень тонким темно-серым пухом, который быстро промокает. Поэтому после появления на свет они забираются на родителей", – рассказали в пресс-службе.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, на данный момент птенцы уже плавают самостоятельно, однако держатся неподалеку от родителей. Пол малышей пока что неизвестен, и не будет известен еще долго.

Специалисты зоосада не трогают их, чтобы не волновать птенцов и родителей. Маленьких птиц сейчас кормят родители тем же, что едят сами. Как правило, черные лебеди живут на Большом пруду. Однако после появления потомства всю семью переселяют в отдельные вольеры. Посмотреть на птиц можно в вольерном комплексе Ручеек, который расположен рядом с овцебыками и Ластоногими.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров. Большую часть времени они еще проводят на спинах матерей. Такой период длится порядка 5–7 месяцев.

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