01 июля, 16:25Регионы
Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии
Фото: телеграм-канал "Минприроды Ингушетии"
Во дворе жителя села Зязиков-Юрт в Ингушетии поселилась редкая ласточка-альбинос, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.
В ведомстве рассказали, что птица чувствует себя комфортно. Ласточка активно гнездится и, судя по всему, полностью принята стаей.
При этом в пресс-службе отметили, что у птиц альбинизм встречается крайне редко. Эта мутация делает их очень уязвимыми в дикой природе, но эта ласточка нашла среди людей надежное убежище.
Ранее стало известно, что на Патриарших прудах в Москве у пары лебедей родились пять птенцов.
Начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков рассказал, что для лебединой семьи нет никакой угрозы. Кроме того, лебеди – одни из самых приспособленных к жизни в городах птиц, из-за чего присутствие людей, проведение работ и мероприятий на Патриарших не создает "молодой семье" дискомфорта.
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