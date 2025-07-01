Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 16:25

Регионы

Редкая ласточка-альбинос поселилась во дворе жителя Ингушетии

Фото: телеграм-канал "Минприроды Ингушетии"

Во дворе жителя села Зязиков-Юрт в Ингушетии поселилась редкая ласточка-альбинос, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

В ведомстве рассказали, что птица чувствует себя комфортно. Ласточка активно гнездится и, судя по всему, полностью принята стаей.

При этом в пресс-службе отметили, что у птиц альбинизм встречается крайне редко. Эта мутация делает их очень уязвимыми в дикой природе, но эта ласточка нашла среди людей надежное убежище.

Ранее стало известно, что на Патриарших прудах в Москве у пары лебедей родились пять птенцов.

Начальник Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка Павел Рожков рассказал, что для лебединой семьи нет никакой угрозы. Кроме того, лебеди – одни из самых приспособленных к жизни в городах птиц, из-за чего присутствие людей, проведение работ и мероприятий на Патриарших не создает "молодой семье" дискомфорта.

Плавучий дом для лебедей спустили на воду на Патриарших прудах

Читайте также


животныерегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика