Российские Су-34 уничтожили военную технику ВСУ

Фото: Минобороны России

Российские истребители-бомбардировщики уничтожили украинскую военную технику. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие с начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР вывели из строя 255 беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1 564 танка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

