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Политика

14:14

В МО РФ сообщили о срыве попытки наступления ВСУ на харьковском направлении

политика

Фото: минобороны РФ

Вооруженные силы России сорвали попытку наступления ВСУ на харьковском направлении в районе населенного пункта Русские Тишки. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, ВСУ потеряли более 50 человек. При этом 56 выживших военных попытались отойти в направлении Харькова.

"При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования "Кракен", которым большинство из них было уничтожено", – говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили безуспешные попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Значительное поражение украинским подразделениям удалось нанести с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии.

В Минобороны подчеркнули, что за прошедшие сутки на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 пехотные машины, 18 других бронированных машин, восемь пикапов с пулеметами, 17 единиц спецтехники и свыше 350 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что при обстреле села Рубцы со стороны ВСУ побили 13 сотрудников МЧС Донецкой Народной Республики и девять пострадали. Группировка МЧС, которая выполняла задачи по предназначению в селе Рубцы, попала под артиллерийский огонь со стороны Украины около 04:00 1 сентября.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ продолжили обстреливать приграничные районы Курской области

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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