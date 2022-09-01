ВС РФ взяли в плен троих украинских диверсантов – Рогов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что военнослужащие РФ взяли в плен троих украинских диверсантов, передает РИА Новости.
"В плен взято 3 человека, 2 из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь", – заявил Рогов.
По словам Рогова, боевые действия продолжают вести еще 12 человек украинского десанта.
Ранее в Минобороны РФ заявили о пресечении попытки ВСУ высадиться недалеко от Запорожской АЭС. По данным ведомства, попытка высадится была осуществлена около 07:00 неподалеку от населенного пункта Водяное. В результате огневого поражения ВС РФ 2 самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ были потоплены, заявили в МО.
До этого в ведомстве сообщили о попытке захвата ЗАЭС ВСУ. Они высадились на побережье Каховского водохранилища. Расстояние до ЗАЭС от указанного пункта составляет 3 километра, добавили в Минобороны РФ. ВС РФ приняли необходимые меры по устранению противника.
Позже глава МИД Сергей Лавров заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС являются явкой с повинной. Лавров также высказал надежду на то, что действия ВСУ не приведут к катастрофе во время визита МАГАТЭ на ЗАЭС.
В МО РФ сообщили о пресечении попытки ВСУ высадиться недалеко от ЗАЭС
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