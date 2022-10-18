ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия обстреляла село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе под обстрел попало село Старый Хутор. Никто из жителей не пострадал", – написал он в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что осколками от снаряда повредило некоторые фасады зданий и окна частных домов. Кроме того, в результате обстрела с украинской стороны повреждения получила линия электропередачи: в настоящее время село обесточено.

Глава региона уточнил, что специалисты начнут восстановительные работы, когда станет светло.

Ранее Вооруженные силы Украины совершили обстрел железнодорожной станции в Белгородской области. В регионе было временно приостановлено движение поездов. В результате обстрела пострадал один человек. Мужчина получил осколочные ранения ног.

Ситуация в приграничных с Украиной регионах РФ осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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