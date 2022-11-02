В ООН ожидают возобновления выхода судов из портов Украины в четверг

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ООН ожидает, что суда вновь начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября. Об этом заявил координатор всемирной организации в Совместном координационном центре Амир Абдулла в Twitter.

Он отметил, что экспорт зерна и продовольствия из украинских портов необходимо продолжать.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку лишь после расследования удара ВСУ по Севастополю, а также при условии предоставления Киевом гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Президент напомнил, что за три месяца действия договоренностей не было выполнено положение о разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на международный рынок.



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