В МО Турции заявили, что продолжат вывозить продовольствие с Украины

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Сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, проблем с выходом турецких судов из портом Украины нет.

"По состоянию на вчерашний день суда, которые вышли из украинских портов и находятся в море, продолжают свой путь", – отметил Хулуси Акар.

Он выразил уверенность, что реализация зерновой сделки будет продолжена. По его словам, прогресс в этом направлении продолжается. Министр пояснил, что Москва ведет переговоры с ООН по вопросу вывоза зерна, продуктов питания и химикатов в портах РФ.

"Как Турция, мы продолжаем свои усилия, чтобы внести свой вклад в это дело и эффективно выполнять свою роль посредника", – приводит слова Хулуси Акар пресс-служба Минобороны.

Он рассказал, что Анкара ждет ответа от Москвы по ситуации вокруг зерновой сделки в ближайшие два дня. По его словам, Турция напомнила, что вывоз зерна не должен прекратиться, также как и страны не должны возвращаться к началу. Министр добавил, что стороны договорились о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор использоваться для гуманитарной помощи.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия вернется в зерновую сделку лишь после расследования удара ВСУ по Севастополю, а также при условии предоставления Киевом гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях. Президент напомнил, что за три месяца действия договоренностей не было выполнено положение о разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на международный рынок.



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