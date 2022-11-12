В России сочли полезными консультации с представителями ООН по зерновой сделке

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Замминистра иностранных дел РФ и глава российской делегации на встрече с представителями ООН Сергей Вершинин назвал полезными консультации по зерновой сделке, которые прошли 11 ноября в Женеве.

"Вчера мы провели очередной раунд консультаций с ооновскими представителями. <…> Это не первая встреча такого рода. У нас были консультации и здесь, и в Москве. Вчерашние консультации были продолжительными, долгими, полезными и детальными", – рассказал он.

По словам Вершинина, работа в этом направлении продолжится. Это не последние консультации по вопросам реализации зерновой сделки, добавил он.

Он уточнил, что российская сторона в рамках обсуждений подчеркнула важность достижения реальных результатов.

"Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности, работаем на деле, а не на словах", – резюмировал он.

Со стороны ООН в диалоге участвовали генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад препятствует поставкам российской агропродукции на мировые рынки. Она пояснила, что российская часть зерновой сделки идет со значительными сбоями, даже несмотря на то, что Москва неоднократно предлагала бесплатно направлять зерно нуждающимся странам.

До этого о готовности России на безвозмездной основе поставлять зерно беднейшим странам заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что, несмотря на возможные нарушения со стороны Киева, Москва намерена продолжать сотрудничать по этому вопросу с Анкарой.



Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

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