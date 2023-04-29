Идеи генсека ООН по зерновой сделке рассматриваются – МИД РФ

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Сформулированные генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришом идеи по зерновой сделке прорабатываются. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы можем говорить о том, что какие-то новые идеи содержатся в тех предложениях, которые господин генеральный секретарь ООН сформулировал и передал через министра иностранных дел РФ для рассмотрения на имя Владимира Путина", – цитирует его РИА Новости.

По словам замглавы ведомства, результатов по выполнению требований РФ пока нет, однако время до истечения срока еще есть.

"Нам рассказывают об усилиях. Мы ценим усилия, но нам нужны результаты, а результатов нет", – сказал он.

До этого Антониу Гутерриш обсудил продление и расширение зерновой сделки с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также они подняли тему выполнения меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН.

Ранее Гутерриш на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал письмо для Владимира Путина, которое содержит предложения об улучшении, расширении и продлении зерновой сделки. Аналогичный документ генсек ООН передал представителям Украины и Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что письмо Гутерриша уже рассматривается в Кремле.

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