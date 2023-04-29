Генсек ООН обсудил с Эрдоганом продление и расширение зерновой сделки

Фото: ТАСС/AP/Manuel Balce Ceneta

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил продление и расширение зерновой сделки в телефонном разговоре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис Гутерриша.

Кроме того, они обсудили выполнение меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН о содействии продвижению удобрений и продуктов питания из России на мировые рынки.

Ранее сообщалось, что Гутерриш на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал письмо для Владимира Путина, которое содержит предложения об улучшении, расширении и продлении зерновой сделки. Аналогичный документ генсек ООН передал представителям Украины и Турции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что письмо Гутерриша уже рассматривается в Кремле.

Песков также заявил, что Москва продолжает наблюдать за зерновой сделкой, однако обстоятельства пока не складываются в пользу ее продления.

В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки