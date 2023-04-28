Глава РАПУ сообщил, что РФ обогнала США по производству минеральных удобрений

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Россия обогнала Соединенные Штаты по производству минеральных удобрений. Об этом сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев во время встречи с Владимиром Путиным.

Так, по словам Гурьева, за десять лет Россия нарастила производство всех видов удобрений на 40% – до 55 миллионов тонн. Помимо США, РФ также удалось обогнать в этом вопросе и Индию. Россия на сегодняшний день является крупнейшим производителем минеральный удобрений в мире после Китая и самым крупным экспортером, добавил глава РАПУ.

Гурьев сообщил, что подобные достижения стали возможны благодаря крупнейшим инвестициям последних десяти лет.

"В 2013 году начался новый инвестиционный цикл, было проинвестировано 1,8 триллиона рублей. Мы заплатили более 600 миллиардов рублей только налогов. В 2022 году заплатили порядка 200 миллиардов налогов, что тоже является рекордным для нашей отрасли", – добавил он.

Помимо этого, за прошедшие десять лет РФ обеспечила треть всего роста мирового производства минеральных удобрений. При этом порядка 70% экспорта приходится на дружественные страны.

Владимир Путин поблагодарил производителей за проделанную работу и выразил надежду на осуществление всех планов развития отрасли.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что две новые партии удобрений из России, заблокированные в портах Европы, вскоре будут отправлены нуждающимся странам.

До этого Андрей Гурьев заявил, что миру может грозить глобальная продовольственная катастрофа из-за снижения объемов использования удобрений на фоне западных санкций.