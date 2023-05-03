09:27Политика
Встреча России, Турции и Украины по зерновой сделке может пройти 5 мая
Фото: 123RF/goglik83
Встречу российской, турецкой и украинской сторон по зерновой сделке хотят провести в Стамбуле 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.
Предполагается, что на переговорах будут присутствовать заместители глав оборонных ведомств трех стран. В ходе встречи будет затронут ряд вопросов, в частности зерновая инициатива.
Акар выразил надежду на продление зерновой сделки. По его словам, это соглашение необходимо для обеспечения мира и стабильности.
"Стороны благосклонно относятся к продлению этого периода. Наше желание – продлить эту инициативу без каких-либо проблем", – резюмировал он.
В свою очередь, МИД РФ сообщил РИА Новости, что вопрос о возможной встрече еще не согласован.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на украинский источник, написало, что 3 мая должна состояться встреча по зерновой сделке с участием всех сторон.
Однако в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не получала информацию о предстоящих переговорах по зерновой сделке.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что условия зерновой сделки в отношении РФ так и не были выполнены. По его словам, осталось мало времени.
В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки
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