Песков напомнил, что условия зерновой сделки в отношении РФ не были выполнены

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что время на выполнение условий зерновой сделки в части российского агросектора "сжимается, как шагреневая кожа". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Позиция России хорошо известна. Вы знаете, что сделка была в свое время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора", – отметил он.

Последний раз зерновая сделка была продлена в марте 2023 года на 60-дневный срок.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на украинский источник, написало, что 3 мая должна состояться встреча по зерновой сделке с участием всех сторон.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал письмо для Владимира Путина, которое содержало предложения об улучшении, расширении и продлении зерновой сделки. Аналогичный документ генсек ООН передал представителям Украины и Турции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин позднее сообщил, что сформулированные генсеком идеи по зерновой сделке прорабатываются. По словам замглавы ведомства, результатов по выполнению требований РФ пока нет, однако время до истечения срока еще есть.



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