Участники четырехсторонней зерновой сделки возобновили переговоры по её продлению

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Обсуждение зерновой сделки представителями России, Украины, Турции и ООН, которое должно было пройти 5 мая, перенесено на следующую неделю. Об этом сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что вместо обсуждения сделки были проведены предварительные технические переговоры. По данным турецкой стороны, встреча была отложена из-за "необходимости провести совещание с участием технического персонала ООН, Турции, России и Украины".

Согласно заявлениям сторон, основным вопросом, от которого зависит судьба сделки, стало снятие ограничений на финансовую поддержку поставок зерна из России. К ним, в том числе, относится возвращение к платежной системе SWIFT Россельхозбанка.

Секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагал в качестве альтернативы переподключению Россельхозбанка к SWIFT проведение операций по сделке через банк-посредник из Турции, сообщает газета.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в выполнении всех условий зерновой сделки и намерена продолжать соответствующие контакты. Он, однако, отметил, что Москва практически не испытывает никакого оптимизма относительно перспектив зерновой сделки.

В Кремле оценили возможность продления зерновой сделки