В ООН анонсировали встречу высокого уровня по зерновой сделке

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Встреча высокого уровня со всеми участниками зерновой сделки состоится на следующей неделе в Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда генсека ООН Фархана Хака.

"Представители ООН примут участие сегодня (5 мая. – Прим. ред.) в технической встрече, созванной правительством Турции по (зерновой) инициативе в рамках подготовки к встрече на высоком уровне, которая состоится на следующей неделе в Стамбуле", – рассказал Хак.

Он выразил надежду на конструктивный диалог сторон в ходе встречи, а также добавил, что в ООН работают над продлением и реализацией всех параметров сделки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что 5 мая в Москве должны состояться очередные консультации с участием представителей ООН относительно выполнения условий зерновой сделки, касающихся доступа российского продовольствия на мировые рынки.



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