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В Харьковской области из-за повреждения произошла разгерметизация аммиакопровода
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
В Купянском районе Харьковской области Украины в результате повреждения произошла разгерметизация аммиакопровода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, в регионе развернули штаб по ликвидации последствий произошедшего, на месте ЧП также работают аварийные службы.
Синегубов добавил, что пробы воздуха в Купянске показали отсутствие аммиака. Предварительно, угрозы распространения опасных веществ в этом районе нет. Одновременно с этим специалисты продолжают брать пробы в других населенных пунктах области.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова "в считанные дни" запустить аммиакопровод Тольятти – Одесса, однако Украина целый год тормозит это, выдвигая новые условия.
По ее словам, Киев не интересуют поставки аммиака, которые помогут в производстве удобрений необходимых десяткам миллионов африканских хозяйств.
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