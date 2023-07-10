Ни один пункт российской части зерновой сделки не был выполнен – Лавров

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Ни один пункт российской части стамбульских пакетных договоренностей не был выполнен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.

"Мы уже много-много месяцев слышим от представителей секретариата ООН, генсека, его заместителей, которым поручено этим заниматься, что они прилагают неимоверные усилия <…> Эти неимоверные усилия не принесли никакого результата вообще", – подчеркнул он на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога ССАГПЗ-Россия.

Отмечается, что зерновая инициатива – составная часть стамбульской пакетной договоренности. Второй частью является рассчитанный на три года меморандум Россия-ООН, который предусматривает снятие блока с российского экспорта удобрений и продовольствий. Еще одной главной задачей было переподключение Россельхозбанка к Swift, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и поставок запчастей, сельхозтехники, сервисного обслуживания и другие меры.

Ранее в МИД РФ заявили, что в связи с истечением срока действия черноморской инициативы 17 июля, всплеском пропагандистской активности со стороны западных стран и молчания ООН, а также несогласием России, Турции и Украины оснований для продления зерновой сделки нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также считает, что оснований для продления зерновой сделки в настоящий момент не усматривается.

О том, что зерновая сделка не нужна России, написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик уточнил, что помочь партнерам РФ сможет и без нее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, призвал стороны продлить соглашение.

Эрдоган заявил о желании обсудить с Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки