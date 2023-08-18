В Китае анонсировали подписание совместных документов во время визита Путина

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Россия и Китай собираются подписать совместные документы в октябре во время визита в Китай российского лидера Владимира Путина. Об этом рассказал замдиректора департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Чэн Икунь, передает ТАСС.

Как он утверждает, Пекин взаимодействует с коллегами из Москвы по поводу подготовки документов, которые должны подписать лидеры Китая и России на форуме "Один пояс – один путь".

"По результатам мы своевременно вас проинформируем. Пока мы на стадии проработки этих документов", – заявил Чэн Икунь.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь", который направлен на активизацию международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин прилетал с визитом в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в бизнес-форуме. Это был первый официальный визит Мишустина в Китай в должности премьера.

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