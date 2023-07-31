В Госдепе заявили, что приглашение к главе МИД КНР по визиту осталось в силе

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Приглашение к главе МИД КНР посетить США осталось в силе, несмотря на перестановки в правительстве Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Очевидно, Ван И сейчас занял пост министра иностранных дел (КНР. – Прим. ред.) вместо предыдущего, и я ожидаю, что теперь это приглашение будет адресовано ему", – заявил он во время брифинга.

При этом Миллер подчеркнул, что не знает, было ли приглашение уже передано ему официально.

Отмечалось, что 11 июля МИД КНР сообщил, что Цинь Ган по состоянию здоровья не примет участие во встрече глав МИД АСЕАН, которая проходила в Джакарте 11–15 июля. Вместо него в Индонезию отправился глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. После этого в западных СМИ стали обсуждать тему исчезновения главы китайского министерства.

Парламент КНР снял Гана с должности министра иностранных дел 25 июля. На его место был назначен И. Ранее он уже занимал пост главы МИД Китая в 2013–2022 годах.

После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что смена главы МИД КНР не повлияет на желание США углублять связь с Пекином. Она подчеркнула, что это является внутренним делом Китая.

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