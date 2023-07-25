США заявили, что смена главы МИД КНР не повлияет на их желание углублять связь с Пекином

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Вашингтон привержен углублению связей с Пекином и назначение на должность министра иностранных дел Китая Ван И на смену Цинь Гану не отразится на позиции США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"США привержены углублению каналов связи с КНР для того, чтобы предотвратить любые недопонимания и просчеты", – приводит ее слова РИА Новости.

Жан-Пьер подчеркнула, что смена главы МИД Китая является внутренним делом КНР и ничего не меняет в отношениях между странами.

Ранее стало известно, что согласно решению четвертой сессии парламента КНР 14-го созыва, Цинь Ган был снят с должности министра иностранных дел, а на его место был назначен глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Ван И ранее уже занимал пост главы МИД Китая в 2013–2022 годах.