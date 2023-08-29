17:48Политика
Путин согласился приехать в КНР в октябре – СМИ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин согласился совершить первый международный визит с момента выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) в Гааге на его арест. Он планирует посетить Китай, передает Bloomberg.
Отмечается, что российский лидер поучаствует в КНР в форуме "Один пояс – один путь", который пройдет в октябре 2023 года. Приглашение на мероприятие он получил от председателя Китая Си Цзиньпина.
В сообщении напомнили, что Путин не покидал Россию с марта текущего года, когда суд в Гааге выдал ордер на его арест. В частности, президент РФ пропустил саммит БРИКС в ЮАР, так как Претория ратифицировала Римский статут МУС.
При этом подтверждения от официальных лиц России или Китая о визите Путина в КНР пока нет, уточнили в агентстве.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин планирует посетить Китай в октябре во время форума "Один пояс – один путь", который направлен на активизацию международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин прилетал с визитом в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и принял участие в бизнес-форуме. Это был первый официальный визит Мишустина в Китай в должности премьера.
В ходе визита Путина в Китай в октябре будут подписаны совместные документы – МИД КНР
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