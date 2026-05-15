15 мая, 19:18

Спектакль "Гамлет" с участием Юры Борисова разделил критиков на два лагеря

Билеты по 200 тысяч: как прошел премьерный показ "Гамлета" с Юрой Борисовым

В МХТ имени Чехова состоялся премьерный показ спектакля "Гамлет" с номинантом на премию "Оскар" Юрой Борисовым в главной роли. Постановка вызвала ажиотаж, однако мнения зрителей и критиков разделились. Подробности – в материале Москвы 24.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Актер театра и кино, номинированный на премию "Оскар" в 2025-м, Юра Борисов исполнил роль принца в спектакле "Гамлет" в МХТ имени Чехова – премьерный показ состоялся 14 мая. Режиссером выступил Андрей Гончаров.

Спектакль начался с игры в настольный теннис: королевская семья – принц датский Гамлет (Юра Борисов), его отец (Артем Быстров), мать Гертруда (Анна Чиповская) и Клавдий (Андрей Максимов) – играли оранжевыми шариками, а в качестве ракеток использовали книги.

Лаэрт (Кузьма Котрелев), сын канцлера Полония, раздавал мячики и подначивал публику, делая ставки. Далее по сюжету предстала Офелия (Софья Шидловская) в кожаном брючном костюме. Одеяние Гамлета и вовсе было декорировано фольгой, которая в процессе осыпалась, символизируя разбивающиеся доспехи и разрушенные мечты. Под фольгой на герое был белый трикотажный костюм.

Художник Константин Соловьев объяснил это следующей идеей: Гамлет ощущает себя "маленьким принцем, который хочет сиять". Помимо прочего, в новой постановке герой Борисова катается на роликовых коньках, пилит табуретки и страдает нервным тиком.

В целом сюжет развивается канонично, но многие детали реквизита будто заимствованы из советских времен (полосатые матрасы, красный фарфоровый сервиз, проводной телефон), а другие, напротив, из современности (в основном элементы одежды героев), отметили журналисты, которые присутствовали на показе.

Актриса Анна Чиповская после премьеры поделилась впечатлениями от работы с Борисовым.

Он, безусловно, исполнитель, но, во-первых, он человек создающий, и его фантазия уникальна на самом деле. Потому что она небанальна, она очень стремительна, она огромна. Ему постоянно есть что предложить, и он постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто, это мощно, и я завидую ему.
Анна Чиповская
актриса

Билеты на новую версию "Гамлета" начали продавать 16 марта, но уже спустя 2 часа все было раскуплено. Часть из них оказалась у перекупщиков, которые позже реализовали места на первых рядах партера за 200 тысяч рублей. При этом на сайте театра стоимость билетов указана от 3 тысяч до 50 тысяч рублей. Показы также пройдут 15, 20, 21 мая и 11, 20 июня. Однако ни на одну из дат мест нет.

Блогер Владимир Соловьев объяснил такие цены хорошей репутацией Юры Борисова, сообщил сайт Peopletalk.

"Юра Борисов обладает уникальным, девственно-чистым имиджем. <…> Борисов не токсичен, не скандален, дозирован в своем появлении в СМИ, не приторный, при этом примерный семьянин с отличным профессиональным бэкграундом последних лет из ролей, номинаций, наград и рецензий. <…> В связи с чем у голодной до культурного люкса и эксклюзивных фотографий с балкона богемной публики появляется возможность закрыть свои гештальты. Так что билеты по 200 тысяч, возможно, еще не предел", – отметил он.

В свою очередь, театральный критик, профессор РГИСИ Николай Песочинский в разговоре с Москвой 24 назвал ситуацию с такими ценами на билеты "социальным ажиотажем". Эксперт отметил, что это "выстрел в ногу" для театра, потому что в таком случае публика идет не для того, чтобы оценить художественные качества постановки, а чтобы посмотреть на конкретного, пусть и хорошего артиста.

"Это вызывает тревогу, потому что люди идут не за тем, чтобы вдумываться в спектакль, понимать его метафорику, оценивать тонкости режиссерских приемов, актерской игры, прочтения пьесы, замечательного текста Шекспира. Там, кстати, комбинация переводов – кто это оценит?" – выразил мнение эксперт.

"Монетизация хайпа"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Однако не все разделили ажиотаж вокруг премьеры. Например, театральный и киноблогер Екатерина Гуркина заявила, что не намерена "поддерживать экономику хайпа", поэтому не стремилась попасть на премьеру, сообщил сайт СМИ2. По ее мнению, театр такими спектаклями и актерским составом хочет привлечь молодежь.

"Гамлет" с Юрой Борисовым – это приманка для зумеров и постоянных тусовщиц с Патриков, которые дают интервью на вечнозеленую тему, сколько должен зарабатывать мужчина.
Екатерина Гуркина
театральный и киноблогер

По мнению эксперта, актеры не соответствовали своим образам. Ее также возмутили возрастные нестыковки: Чиповской, исполняющей мать Гамлета, 38 лет, а ее "сыну" – 33.

Авторы телеграм-канала "Импресарио" раскритиковали актерскую игру Борисова.

"Гамлет. Шекспир. Внутренний надлом. Экзистенция. И Борисов с лицом человека, который забыл, зачем вообще вышел на сцену. Но, возможно, это и есть новая школа. Минимум смысла – максимум хипстерских аплодисментов и хайпа для зумеров", – отмечается в посте.

Мнения зрителей тоже разделились. Одним постановка понравилась, пользователи отметили нестандартный подход режиссера и просили хейтеров не сравнивать спектакль с его классическим вариантом.

"Это гениально, но коротко как-то. Мне не хватило времени. Хотелось еще", "что именно плохо? Это не классическая постановка, разные смыслы и много символизма", "красивый, начатый и законченный спектакль. Гамлета дали. Свое что-то нашли. На коротком формате успели провести нужные параллели. Изящно, тонко, а в некоторых местах жирно – все для людей, как у Шекспира", – писали зрители в аккаунте театра в соцсетях.

Однако не обошлось и без скептиков.

"Народ пришел на Борисова. <…> Шум вокруг имени понятен. Наверное, постановка – супер, просто не мое. Актер, на которого все идут, классный, и остальные классные, и восторгов будет много, но вот не зацепило", "Ждать в 21 веке Гамлета несколько странно. То, что его не будет, было понятно по использованным переводам и хронометражу. Гамлет нашинкован, перемешан и собран вновь. Получился Гамлет Гамлетович Гамлетов. Ожидаемо", "Всему есть предел! Мне забыть увиденное хочется в настоящий момент", – написали некоторые пользователи Сети.

При этом после пресс-показа артисты поделились со СМИ, что спектакль поставлен на основе "этюдного метода": актеры готовили импровизации по заданию постановщика. Далее эти отрывки собрали в единое целое. Режиссер Гончаров подчеркнул, что спектакль еще будет меняться и дорабатываться.

