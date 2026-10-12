Международный научный фестиваль "Наука 0+" завершился в парке "Зарядье"

В парке "Зарядье" в Москве завершился международный научный фестиваль "Наука 0+" на тему "Твоя космическая вселенная". В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" для детей и взрослых провели лекции и интерактивные занятия.

Посетители собирали конструкторы, изучали оптические иллюзии, знакомились с технологиями выращивания растений без почвы и устройством ракетных двигателей, а также рассматривали макеты спутников. На лекциях обсуждали устройство планет и звезд, опасности космоса для Земли и вопросы, над которыми работают астрофизики.

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