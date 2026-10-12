Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 14:45

Наука

Международный научный фестиваль "Наука 0+" завершился в парке "Зарядье"

Международный научный фестиваль "Наука 0+" завершился в парке "Зарядье"

Жители столичного региона смогли увидеть полярное сияние

Полярное сияние заметили в Подмосковье

В Москве проходит международный фестиваль "Наука 0+"

Земля пройдет сквозь метеорный поток Дельта-Ауригиды 11 октября

Врач рассказал, как магнитная буря может повлиять на самочувствие

Всероссийский фестиваль "НАУКА 0+" стартует в Москве

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку с конца лета

Эксперт рассказал, какое влияние может оказать солнечная вспышка на людей

Корабль Crew Dragon с россиянином Федяевым вернулся на Землю

В парке "Зарядье" в Москве завершился международный научный фестиваль "Наука 0+" на тему "Твоя космическая вселенная". В научно-познавательном центре "Заповедное посольство" для детей и взрослых провели лекции и интерактивные занятия.

Посетители собирали конструкторы, изучали оптические иллюзии, знакомились с технологиями выращивания растений без почвы и устройством ракетных двигателей, а также рассматривали макеты спутников. На лекциях обсуждали устройство планет и звезд, опасности космоса для Земли и вопросы, над которыми работают астрофизики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукагородфестиваливидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Аниме и мангу призвали запретить в России

Сейчас распространяется аниме с признаками сектантской пропаганды

Эксперты уверены: подобные материалы "интересные и красочные", что завоевывает внимание молодежи

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на "бытовых инвалидов" в семье

Зачастую проблема возникает, если женщина в семье занимает лидерскую позицию

Супруги идут на это потому, что схема им знакома по родительским семьям

Читать
закрыть

Клопы-вонючки атакуют российские регионы

С наступлением холодов насекомые в массовом порядке ищут места для зимовки

Читать
закрыть

Почему москвичи тратят сотни тысяч за пар?

Стоимость отдыха в банных комплексах Москвы достигла одного миллиона рублей

Серьезно переплачивать придется за отсутствие посторонних в банном комплексе

Читать
закрыть

Когда "Яндекс" восстановит сервисы после атак на дата-центры?

Специалисты уверены: работа сервисов будет восстановлена к концу наступившей недели

Читать
закрыть

В России предложили не продавать вейпы родившимся с 2009 года

Эксперты уверены: это будет так или иначе отучать молодежь от вредной привычки

Читать
закрыть

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика